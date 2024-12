Sorge vor Chemiewaffen in Rebellenhänden

Assad hatte mehrfach Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Der verheerendste Angriff fand im August 2013 in Ghouta nahe Damaskus statt und wird der Assad-Regierung zugeschrieben. Dabei wurden nach Angaben des US-Geheimdienstes mehr als tausend Menschen getötet. 2014 richtete die OPCW eine Erkundungsmission ein. Die Ermittler untersuchten über 70 Fälle und kamen zum Schluss, dass in 20 Fällen chemische Waffen eingesetzt oder wahrscheinlich eingesetzt worden waren – am häufigsten Chlor, aber auch Sarin und Senfgas. Auch in den Jahren 2017 und 2018 griff Assads Armee auf chemische Kampfmittel zurück. Den Chemiewaffenangriff im September 2015 in der Stadt Marea schrieb ein OPCW-Untersuchungsteam der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat zu.