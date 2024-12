Udo Jürgens als Bruchpilot, Klammer als Tarzan

„Es war in Einzelteile zerlegt“, so Gerald Taferner zur „Krone“, der in Villach das Automuseum Taf-Timer betreibt: „Die Jodel D112 mit der Kennung OE-ABB ist unser erstes Flugzeug.“ Das Sportflugzeug wurde in Frankreich entwickelt und hatte 1950 seinen Erstflug. Die Jodel D112 ist bereits eine Weiterentwicklung und verfügt über ein 65 PS starkes Triebwerk.