Wiener Geisterfahrer baut Unfall auf A1 in NÖ

Am Samstag verursachte ein 29-jähriger Wiener auf der Westautobahn (A1) in Richtung Linz bei Neulengbach einen Unfall mit drei Verletzten. Der Mann, dessen nicht zugelassener Pkw in einer Pannenbucht ohne Kennzeichen aufgefallen war, setzte bei einer Polizeikontrolle zurück und prallte dabei gegen das Fahrzeug eines 45-jährigen Burgenländers. Der Lenker sowie zwei Mitfahrer, eine 13- und ein 14-Jährige, erlitten leichte Verletzungen.