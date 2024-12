„Ich hab das Baby-Skelett gar nicht berührt“

“Das Baby-Skelett war in einer Holzkiste mit Deckel, wie in einem Sarg. Als ich in den Keller gerufen worden bin, war mir klar, ich muss die Gemeinde, die Polizei und meine Vorgesetzten verständigen“, sagt Regina Aigner. Sie ist seit zwei Jahren Leiterin der Mittelschule für Sport und Integration (SIMS) in Vöcklabruck.