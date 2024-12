Sind Meeresfrüchte gefährlicher als gedacht?

Die „schädliche Wirkung“ der Darmbakterien

„Darmmikroben spielen also eine entscheidende Rolle bei der Verstoffwechselung von Arsenobetain im Körper. In diesem Fall scheint das Mikrobiom jedoch eine schädliche Wirkung zu haben“, wurde Darmmikrobiom-Experte Siegfried Hapfelmeier im „Journal of Hazardous Materials“ zitiert. Für Menschen galt Arsenobetain aufgrund seiner geringen Toxizität und schnellen Ausscheidung bisher als risikoarm. Diese Ansicht ist nun infrage gestellt worden.