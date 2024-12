Chiefs zum neunten Mal in Folge Division-Sieger

Durch die Niederlage der Bills festigten die Chiefs zudem ihre Position als bestes Team der AFC. Josh Allen warf gegen die Rams drei Touchdown-Pässe und lief dreimal in die Endzone, das hat zuvor in der NFL noch niemand geschafft. Am Ende war das dennoch zu wenig für die Bills, die permanent Rückständen hinterherliefen und am Ende das Spiel knapp nicht mehr drehen konnten. Den neunten Sieg in Folge feierten die Philadelphia Eagles mit einem 22:16 gegen die Carolina Panthers.