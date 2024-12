Bergheim ist „megahappy“ über Rekordherbst

Schade! Nach tollem Herbst hatten sich die Bergheim-Girls mehr verdient als das 0:2 zum Kehraus am Freitag in der Generali-Arena gegen die Veilchen. „Wir sind aber mega happy mit dem Herbst“, resümierte Trainer Alex Schriebl dennoch zufrieden. Denn: Es gab erst vier Saisonen in der Salzburger Frauenbundesliga-Geschichte, in denen am Ende (!) mehr Punkte zu Buche standen als heuer jetzt schon. Die Bestmarke gelang Hof 2009/10, als man mit den Jugend-Teamspielerinnen Laura Feiersinger und Sarah Zadrazil sowie Ex-Rekordbomberin Marina Embacher mit gesamt 28 Zählern Vierter des Meister-Playoffs wurde. Zum Vergleich: Das Team von Trainer Johann Enzinger sammelte damals im Grunddurchgang mit 14 Zählern zwei weniger als die Bergheimerinnen jetzt.