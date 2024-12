Verfolgungsjagd nach Sprit-Klau endet mit Schuss

Zu einer wilden Verfolgungsjagd kam es am Sonntagabend im deutsch-österreichischen Grenzgebiet am Bodensee. Ein bewaffneter Mann war mit einem gestohlenen Fahrzeug in Lindau beim Spritdiebstahl erwischt worden. Seine Flucht führt ihn zuerst nach Vorarlberg, ehe es zurück nach Deutschland ging, wo er von der Straße abkam – und schließlich ein verhängnisvoller Schuss fiel.