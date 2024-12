Wie die ÖBB ihre Fahrgäste in den Wahnsinn treiben

Es begann damit, dass von Wien nach Schladming am Samstagvormittag um 10:24 Uhr ein Intercity und nach einem Umstieg in Leoben ein Eurocity fuhr. Beide Züge weisen bei der Sitzplatzreservierung am Freitag ein großes Manko auf: Paare konnten in der ÖBB-App keine Sitzplätze nebeneinander auswählen, denn es gab keinen Plan der Züge. Es ist also bei den ÖBB oft nicht möglich, dass ein Paar nebeneinander sitzt. Wenn zwei Personen Sitzplätze reservieren – was angesichts voller Züge ratsam ist – bekommen sie oft zwei Plätze zugewiesen, die auseinander liegen.