Endlich! Marco Reus feiert ersten Meistertitel

Die Kalifornier siegten am Samstag (Ortszeit) im Play-off-Finale vor heimischer Kulisse gegen die New York Red Bulls mit 2:1. Für den Rekordmeister war es der erste Titelgewinn in der MLS seit 2014. Joseph Paintsil und der ehemalige WAC-Profi Dejan Joveljic trafen schon in der ersten Viertelstunde für Galaxy, das auf den verletzten Riqui Puig (ehemals Barcelona) verzichten musste.