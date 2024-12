Assingers Auftritt stinkt gewaltig

A) Oh, das schaue ich gerne.

B) Da bleibe ich hängen, weil ich nach einer Minute Assinger keine Kraft mehr habe, umzuschalten und durch seine Moderations-Monotonie in einen narkoleptischen Schlaf falle, aus dem mich kein Presslufthammer mehr wecken kann.

C) Packe ich meine Sachen und wandere aus, am besten in die Antarktis, wo es keinen Handyempfang gibt, damit mich Assinger auch nicht als Telefonjoker erreichen kann.

D) Denke ich mir, warum nicht Rolf Rüdiger das Format moderiert, denn der hat Charisma.