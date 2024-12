Böhmermann legt sich jetzt mit Ex-„Bild“-Chef an

In seinem 26-minütigen Video thematisierte Reichelt unter anderem eine Mitarbeiterin von „Nius“, die sich in der Vergangenheit politisch engagiert habe. Die Recherchen beziehen sich auf ihre Teilnahme an Demonstrationen in Österreich, darunter eine Kundgebung der Identitären Bewegung. Ein Foto soll zudem ein Handzeichen zeigen, das als rechtsextrem interpretiert werde. Reichelt betonte jedoch, dass Nius „mit der Ideologie der Identitären Bewegung nichts zu tun“ habe und stellte sich ausdrücklich schützend vor seine Mitarbeiterin.