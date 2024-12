NBA kehrt nach fünf Jahren nach China zurück

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA wird in der kommenden Saison nach mehr als fünf Jahren nach China zurückkehren. Entsprechende Medienberichte bestätigte die NBA. Demnach werden im Oktober 2025 die Brooklyn Nets und die Phoenix Suns in Chinas Glücksspielzentrum Macau in der Saison-Vorbereitung spielen.