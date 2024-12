LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol empfängt den SK Sturm

Ganz erledigt ist der Herbst für die Grazer mit dem Tivoli-Gastspiel aber noch nicht. Am kommenden Mittwoch will Sturm mit einem Sieg bei OSC Lille in der Champions League die kleine Chance auf den Aufstieg ins Play-off wahren. „Alles ist möglich“, hatte Stürmer Mika Biereth nach dem 1:0 über Girona in der Vorwoche erklärt.