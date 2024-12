Schnee und Glatteis am Wochenende erwartet

Regen oder Schnee ab Sonntag

Der Samstag bringt in nahezu allen Landesteilen dichte Wolken. Etwas Sonne gibt es lediglich im Süden und Südosten. In der Früh regnet es noch vereinzelt bei einer Schneefallgrenze zwischen 700 und 1800 Metern. Im Laufe des Nachmittags wird erneut Regen erwartet. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus sechs und plus vier Grad, die Tageshöchstwerte zwischen zwei und elf Grad. Am wärmsten ist es am Samstag in Vorarlberg.