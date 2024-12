Eis und Schnee: Wilder Wettermix bis zum 2. Advent

Am Freitag und Samstag dominiert in Österreich der Tiefdruckeinfluss. Am Freitag fällt im äußersten Westen bereits in den Morgenstunden Regen, der sich im Laufe des Vormittags rasch entlang der Alpennordseite und bis in den Osten ausbreitet. Die Schneefallgrenze steigt dabei tagsüber auf über 1300 Meter an. Im Süden hingegen bleibt es meist trocken.