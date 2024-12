Verteidiger steigt als Goalie zum Cup-Helden auf

Real und Barca steigen erst ein

Für Girona ist es der nächste Rückschlag, nachdem das Liga-Sensationsteam der vergangenen Saison vor einer Woche in der Champions League in Klagenfurt gegen Sturm Graz mit 0:1 unterlegen war. Gegen unterklassige Vereine im nationalen Cup ausgeschieden sind in der zweiten Runde mit Espanyol und Villarreal auch weitere Erstligisten. Der FC Barcelona und Real Madrid steigen erst in der nächsten Runde ein.