Graz99ers und Black Wings Linz feiern klare Siege

In der Steiermark überzeugten die 99ers mit einem guten Penalty Killing. Pustertal nutzte sechs Überzahlsituationen nur zu einem Treffer zum 1:4-Endstand kurz vor Schluss, die Grazer waren bei ihrer einzigen Möglichkeit im zweiten Drittel erfolgreich. In Linz trugen sich vor 3347 Zuschauern sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein.