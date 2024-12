Wegen Schulden: Rumänin terrorisierte Ex-Freund

Die Frau macht keinen Hehl daraus, das Opfer fast ein Jahr lang beharrlich verfolgt zu haben. Egal, ob am Arbeitsplatz, vor dessen Wohnung oder in Lokalen, in denen der Mann verkehrte – nirgends schien der Ex-Lebensgefährte vor ihr sicher. Laut Vorhalt des Staatsanwaltes soll die Frau ihrem Opfer zudem einmal per WhatsApp gedroht haben: „Wenn du nicht aus der Wohnung kommst, werde ich vor der Polizei behaupten, von dir geschlagen worden zu sein.“