Am 15. Dezember bekommt Salzburg neue Öffi-Takte

Mit Fahrplanwechsel gilt für alle LEX1-Züge der Salzburger Lokalbahn: Sie halten am Nachmittag an allen Stationen wie die S1. Diese Züge starten in Bürmoos anstatt in Lamprechtshausen. Ziel dabei ist es, den Fahrplan noch stabiler zu machen und Verspätungen zu reduzieren. Neben dem Zug 108 wird künftig auch der Zug 110 in Weitwörth-Nußdorf halten. Zudem besteht ein Anschluss der Linie 111 aus Nußdorf kommend zu beiden LEX11-Zügen.