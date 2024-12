Jakob Pöltl gewinnt mit Toronto gegen Indiana

Die Toronto Raptors haben zum zweiten Mal im aktuellen Spieljahr der National Basketball Association (NBA) zwei Siege hintereinander gefeiert. Sie bezwangen sie die Indiana Pacers am Dienstag (Ortszeit) 122:111. Jakob Pöltl schrieb mit 17 Punkten und zehn Rebounds doppelt zweistellig an. Neben dem 13. Saison-Double-Double verbuchte der 29-jährige Center aus Wien vier Assists, einen Steal sowie zwei Blocks in 35:51 Einsatzminuten.