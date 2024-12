Mit Cannabis vor Fahndern am Klo versteckt

So habe der Mann zunächst nur herumgebrüllt, sei aber dann immer aggressiver geworden, berichtet ein Polizist im Zeugenstand. Mit Händen und Füßen habe er sich gegen sie gewehrt, sei dann mit einem Drogensäckchen ins Klo gerannt und habe sich dort eingesperrt. Doch sein Vorhaben, das Cannabis im WC runterzuspülen, scheitert, weil die Polizisten zwischenzeitlich die Tür ausgehebelt hatten. Im Prozess behauptet der Syrer aus Angst gehandelt zu haben. „Es tut mir wirklich leid. Aber ich wollte meinen Sohn schützen. Denn aus meiner Heimat bin ich es gewohnt, dass die Polizei einen angreift.“ Was Staatsanwältin Karin Dragosits als reine Schutzbehauptung des 52-Jährigen abtut: „Von wegen Angst. Sie wissen, dass die Polizei in Österreich anders agiert als in Syrien. Sonst würden Sie sich nicht trauen, auf so unverfrorene Art und Weise Drogen verschwinden zu lassen und Beamte zu attackieren.“