Stadtpfarrer wagt Blick durch die Rauschbrille

Betrunken sein, ohne getrunken zu haben: Die Rauschbrille simuliert, wie es ist, satte 1,3 Promille „intus“ zu haben. Bei Präventionsprojekten der Exekutive zum Thema Straßenverkehr an Schulen nutzen die Beamten das Spezialgerät, um Teenagern in der Klasse oft unterschätzte Gefahren am Steuer deutlich vor Augen zu führen. Wie sich Alkohol auf das Reaktionsvermögen auswirkt, hat der Stadtpfarrer von Jennersdorf, Franz Brei, herausgefunden.