Nach tödlichem Segelunfall sucht Polizei Zeugen

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr machten sich zwei befreundete Segler mit ihrem Jollenkreuzer von Friedrichshafen am deutschen Bodenseeufer auf nach Konstanz zur „Regatta der Eisernen“. Dort kamen die beiden aber nie an. Eine Suchaktion der Polizei samt Helikopter und Wärmebildkamera wurde eingeleitet, doch weder am See noch im Uferbereich konnten die Männer, 38 und 39 Jahre alt, gefunden werden.