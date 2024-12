Brasilien-Legende Ronaldinho wird erstmals Opa!

Sein 19-jähriger Sohn Joao Mendes de Assis Moreira, der in der U21 des FC Burnley in England spielt, und die brasilianische Influencerin Giovanna Buscacio erwarten ein Kind. Das teilte die 25-Jährige stolz ihren 133.000 Followern und der Welt auf Instagram mit. Sie sei in der 16. Schwangerschaftswoche. Dazu postete sie mehrere Bilder mit Teilen ihrer Familie. Das Paar lebt zusammen in Manchester.