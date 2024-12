449 Lkw-Lenker und Radler am Arlberg gestoppt

91.740 Euro kassiert

Insgesamt überprüfte die Polizei in Vorarlberg 5343 Kraftfahrzeuge. Davon missachteten 449 Fahrzeuglenker das Fahrverbot. Satte 91.740 Euro an Sicherheitsleistungen wurden eingehoben. Zum Vergleich: Während der Sperre 2023 wurden noch 522 Lenker am Arlberg gestoppt