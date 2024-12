19. Podest beim 20. Start! Gasser in Peking Dritte

Big-Air-Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Sonntag beim Weltcup in Peking, rund drei Jahre nach ihrem zweiten Olympia-Gold am gleichen Schauplatz, Rang drei erreicht. Für die Kärntnerin war es der 19. Podestplatz bei ihrem 20. Weltcupstart in dieser Disziplin. Bei den Männern überzeugte Clemens Millauer als Sechster.