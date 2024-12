Brand in Wien: Familie rettet sich aus Fenster

Kinder in Sicherheit gebracht

Daher entschieden sich die Eltern, mit ihren drei Kindern über ein innenhofseitiges Fenster zu flüchten. Der Vater sprang zunächst rund vier Meter in die Tiefe und half dann den anderen. Dabei erlitt der Vater eine Rissquetschwunde und Knöchelverletzung, konnte aber anschließend seine Frau und die drei Kinder in Sicherheit bringen.