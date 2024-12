Ischl und Bruckner: Noch einmal gemeinsam kuscheln

Alles noch einmal im Zeitraffer

Das wurde am Samstag im Kulturzentrum Alfa in Laakirchen/Steyrermühl zelebriert, das Motto lautete „Aufbruch, Salzkammergut“. Man ließ vergangene Projekte – (Laien-)Theater, Ausstellungen und Konzerte – in Kleinstformaten noch einmal live Revue passieren. Auch Tom Neuwirth aka Conchita Wurst ließ sich blicken. Er bilanzierte die Kulturhauptstadt für die „Krone“ mit: „Innovativ, verbindend, a Gaudi!“