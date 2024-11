Zuwanderungsbremse und Comeback der Hausmeister

Mehr Sicherheit durch Hausmeister

Die ÖVP-Vorstellungen unterscheiden sich kaum von denen vieler FP-Politiker. Der blaue Bürgermeisterkandidat Michael Raml regt aber ein weiteres Thema an: „Zunehmende Vermüllung, Lärmbelästigung und Vandalismus in Wohnanlagen sind Probleme, die die Lebensqualität vieler stark beeinträchtigen. Wir brauchen dringend wieder mehr Ordnung und Sicherheit in unseren Wohnvierteln. Deshalb fordere ich die Rückkehr der Hausmeister“, so der Freiheitliche.