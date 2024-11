Hamann-Attacke auf Neuer: Bayerns Freund kontert

Eine ungewöhnlich scharfe Kritik am deutschen Super-Keeper. „Wir leben in einem Land, in dem Meinungsfreiheit herrscht. Und das ist auch gut so. Entscheidend ist, was wir denken. Und wir sind sehr, sehr happy mit unserem Kader“, reagiert Freund vor dem brisanten Duell mit Dortmund auf die Hamann-Attacke.