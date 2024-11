Wolfgang Pöhl lindert die Not vor unserer Türe

Gelder werden nach strengen Kriterien vergeben

Wolfgang Pöhl war als Manager in Führungsetagen der Rohstoffindustrie im In- und Ausland und als Ex-Rektor der Montanuniversität in Leoben früher beruflich viel unterwegs. Heute hilft er im Stillen, prüft Anträge und setzt die Spendengelder nach strengen Kriterien ein. Bedürftige müssen ihre Finanz-Situation offenlegen. Alles wird genau dokumentiert. Auf die Uhr blickt er dabei nie. Hilferufe erreichen ihn auch an Wochenenden. „Es ist mindestens ein 20-Stunden-Job.“