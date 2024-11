„Tag X“ für Zukunft von KTM steigt am 25. Februar

Sparen, Lagerstände reduzieren, neu aufstellen – im Zuge des Sanierungsverfahrens will KTM nicht nur seine Schulden in Milliardenhöhe loswerden, sondern auch den Weg in die Erfolgsspur wieder finden. Die Zeit dafür drängt: 90 Tage bleiben dem Motorradhersteller aus Mattighofen, um den Sanierungsplan so zusammenstellen, dass er die Gläubiger überzeugt.