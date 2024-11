Richter kritisiert Gendern: „Korrektheitsstammler“

Das ließ Justizministerin Alma Zadić (Grüne) nicht auf sich sitzen und antwortete mit „ein paar Gedanken zum Thema inklusive Sprache“. Neben Wünschen für eine „besinnliche und friedliche Weihnachtszeit“ verteidigt sie in dem ministeriellen Mail das Gendern: „Gerade in der Justiz setzten wir uns in unserer Arbeit jeden Tag zum Ziel, die Rechte aller Menschen in diesem Land zu schützen. Das soll sich auch in unserer Sprache abbilden.“ Als staatliche Institution „sollte die Justiz hier vorangehen und zeigen, dass sie für alle Menschen gleichermaßen da ist“.