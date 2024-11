Alte Meister erstrahlen auf Fotos in neuem Glanz

Man nehme ein Gemälde der Renaissancemalerei. Durch die Verschmelzung mit Fotografien und persönlichen Gegenständen erlangen die Bilder neue Interpretationsspielräume und Bedeutungen. „Ich trete in Kontakt mit den Alten Meistern und setze ihre Werke in einen zeitgenössischen Kontext“, so Szimak. Technisch gesehen handelt es sich um klassische Photoshop-Composings. „Das ist ein wochen- bis monatelanger Prozess. Alles geschieht in Handarbeit. Künstliche Intelligenz kommt in keiner Sekunde zum Einsatz.“