50 Millionen Euro als „Turbo“ für Energieautarkie

„ÖVP hat Budget gegen Wand gefahren“

Das Burgenland habe im Ländervergleich die zweitniedrigste Neuverschuldung pro Kopf, betonte der Wirtschaftslandesrat. Dabei sei der Landesvoranschlag vorsichtig prognostiziert. „Die Schere zwischen stagnierenden Ertragsanteilen und ansteigenden Ausgaben der Länder in den ihnen zu verantwortenden Bereichen Soziales, Pflege, Gesundheit und Bildung geht weiter auseinander“, so Schneemann, der – wie Doskozil am Tag zuvor – Kritik am Bund übte: „Die ÖVP hat das Budget an die Wand gefahren.“