Doskozil fehlt, übt aber scharfe Kritik am Bund

Mehrere Seitenhiebe

In der Debatte um die Gemeindefinanzen stellt der Landeshauptmann dem Bund ein verheerendes Zeugnis aus. „Es war die jetzige Bundesregierung, die für eine der höchsten Inflationsraten in Europa sorgte und tatenlos zuschaut, wie die Kosten in allen Bereichen in die Höhe schnellen und die Wirtschaft in eine Rezession schlittert. Beides hat dazu geführt, dass die Ausgaben für die Gemeinden steigen, während ihre Einnahmen sinken.“ Das Burgenland habe hingegen gehandelt, spricht Doskozil das Sonderförderpaket für Gemeinden in der Höhe von 25 Millionen Euro an sowie das Gemeindefondsgesetz.