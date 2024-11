Grober Schnitzer kostete Mandy die Topplatzierung

Haller kommt zu ihrer Europacup-Premiere

Dennoch hatte die „Rauch Young Racerin“, die seit dieser Saison dem ÖSV-C-Kader angehört, durchaus Grund zur Freude: In der internen Qualifikation für die beiden Europacuprennen-Riesentorläufe, die am Montag und Dienstag in Zinal (Sz) auf dem Programm stehen, schnappte sich Marie Therese hinter Elisabeth Kucera das zweite freie Ticket und kommt damit zu ihrer EC-Premiere. „Das hat mich natürlich sehr gefreut und ich bin schon sehr gespannt, was mich in Zinal erwartet“, verriet Haller, für die es ebenso wie Salzgeber, deren Schwester Angelina – die sich nach ihren Steißbeinbeschwerden rechtzeitig fit meldete – und Victoria Olivier schon am Samstag weiter ins Wallis geht.