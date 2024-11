Paket im Anflug? Achtung vor perfider Abzocke!

Rund um den Black Friday, mit dem in den USA traditionell die Weihnachts-Shoppingsaison beginnt, bricht auch hierzulande der große Kaufrausch los. In den Geschäften, aber auch im Netz locken Rabatte, warten (vermeintlich) unschlagbare Angebote. Dann ist zuschnappen angesagt. Was nicht lagernd ist oder online bestellt wird, kann oft kostenlos oder gegen einen geringen Aufpreis direkt vor die Haustür geliefert werden. Es kann so einfach sein ...