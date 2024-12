Gewinnen Sie Golden Tickets für Lena Hoschek

In der Vorweihnachtszeit gibt es jetzt die Chance, Stücke aus der Kollektion von Lena Hoschek zu günstigen Preisen zu erwerben: Highlights aus vergangenen Prêt-à-porter Kollektionen, Trachtenmode der Traditionslinie, elegante Stücke der Business Collection und limitierte Designs der Bunny Bogart Linie. Der reguläre X-Mas Stocksale findet am Freitag, 13. Dezember, von 10 bis 19 Uhr und am Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 15 Uhr statt.