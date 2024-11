Manager statt Mönche: Kloster ist jetzt ein Büro

Mittagspause statt Messe, Manager statt Mönche: Wo früher die Kapuziner ihre Gebete verrichteten, werden bald Steuerberater und Anwältinnen ihre Kugelschreiber schwingen. Denn das 2016 profanierte, also entweihte, Kapuzinerkloster in der Linzer Innenstadt wurde in den vergangenen beiden Jahren zu einem spektakulären Bürokomplex umgebaut. 350 Mitarbeiter der Steuerberatung LeitnerLeitner und der Rechtsanwaltskanzlei LeitnerLaw sollen dort im Frühjahr 2025 einziehen.