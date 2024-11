In Villach werden die Parkgebühren angehoben

Keine Streichung der Subventionen

Um das Minus abzuschwächen, will die Stadt in ihren eigenen Bereichen Einsparungen vornehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magistrats sind erneut aufgerufen, Vorschläge einzubringen, wie in ihrem eigenen Bereich eingespart werden kann. „Es gibt keine Einsparungen im Sozialbereich und bei Subventionen für Vereine“, so Albel. Der Kelag-Fonds bleibt in seiner Höhe von 41 Millionen unangetastet. Die Investitionen im kommenden Jahr werden sich auf 47 Millionen Euro belaufen.