Stadtpolitik stimmt für Änderung von Nazi-Straße

Erstmals wird in Salzburg eine Nazi-Straße umbenannt. Darauf verständigte sich heute die Stadtpolitik. Im Kulturausschuss stimmten SPÖ, Bürgerliste/Die Grünen und KPÖ Plus für die Neubenennung der Heinrich-Damisch-Straße in Salzburg-Parsch. FPÖ und ÖVP waren dagegen.