MAN-Chef unterstreicht Zukunftspläne ohne Steyr

„Wir sind weit in den Gesprächen und Verhandlungen, so dass es für den Standort in Steyr eine sehr gute Zukunft geben kann“ - mit diesen Worten unterstrich MAN-Chef Andreas Tostmann am vergangenen Freitag noch einmal die Pläne, von denen sich der Lkw-Hersteller auch nicht mehr abbringen lässt. Das Werk in Steyr wird entweder geschlossen oder an die WSA Beteiligungs GmbH von Ex-Magna-Chef Sigi Wolf verkauft. Letzterer hatte am Freitag in Steyr die Beschäftigten mit seinem Zukunftskonzept für überzeugen wollen. Am 7. April stimmen die derzeit 2289 Beschäftigten dann über ihr Schicksal ab.