Erste PVE für Kinder im Ländle öffnet in Dornbirn

Das Dornbirner Kinderärztezentrum unter der Leitung von Dr. Harald Geiger wird in eine Primärversorgungseinheit (PVE) umgewandelt. Die Einrichtung in Dornbirn wird die erste PVE für Kinder und Jugendliche in Vorarlberg sein. Grünes Licht dafür gaben vor kurzem die Verantwortlichen des Landes. Auch der Vertrag zwischen Ärztekammer und ÖGK ist bereits unterzeichnet. Sobald die noch offenen formalen Punkte geklärt sind, erfolgt der Start Anfang 2025.