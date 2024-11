Für Wölfe gehalten: Wildhüter erschießt 3 Luchse

Große Aufregung in dem an Österreich grenzenden Schweizer Kanton Graubünden. Wie erst jetzt bekannt wurde, war ein Wildhüter am 16. November auf der nächtlichen Jagd nach drei Wolfswelpen, die er erlegen sollte. Doch statt der Wölfe erschoss der Mann drei Luchse – zwei davon waren erst in diesem Jahr geboren worden.