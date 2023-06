Dem Luchs gefällt es im Ländle

Während der WWF den Luchs in Österreich gefährdet sieht, scheint die Bestandsentwicklung in Vorarlberg doch erfreulicher zu sein als in anderen Bundesländern. „Ich traue mich nicht zu sagen, dass das Überleben des Luchses in Vorarlberg gesichert ist, aber in Verbindung mit den Beständen in der Ostschweiz können wir im Moment von stabilen Verhältnissen ausgehen“, sagt der Wildbiologe des Landes, Hubert Schatz.