Haaland: Auf historische CL-Show folgt Mega-Frust

Manchester City in der Krise

Freuen konnte er sich am Ende dennoch nicht, denn Feyenoord mit ÖFB-Kicker Gernot Trauner kämpfte sich am Dienstag nach dem 0:3-Rückstand zurück und holte sensationell noch ein 3:3-Remis. Manchester City ist die erste Mannschaft in der Geschichte der Champions League, die bis zur 75. Minute mit drei Toren führt und am Ende nicht gewinnt.