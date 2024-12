„Das Wichtigste ist, dass meine Musik ehrlich ist“

Mit seinen Hits wie „Zefix“ und „Koa Garantie“ erobert der talentierte Austropopper Chris Steger die österreichischen Charts im Sturm. Derzeit tourt er durch ganz Österreich. krone.tv hat den sympathischen Salzburger im Rahmes seines Konzerts im WUK in Wien zum Interview getroffen. Wie er mit seinem steigenden Ruhm umgeht, was sich seine Fans von seinen Konzerten erwarten können und was er in Zukunft noch alles vorhat, sehen Sie im Video.