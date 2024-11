London: Achtjährige durch Schüsse schwer verletzt

Zeugin glaubt an gezielten Anschlag

Ein Zeuge, der anonym bleiben wollte, vermutete nach dem Drama, dass das Mädchen „ins Kreuzfeuer geraten“ war, während sie im Auto saß. Ein Bewohner, der anonym bleiben wollte, erklärte: „Sie war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.“ Eine andere Zeugin will dagegen gesehen haben, dass der Schütze gezielt auf den Wagen geschossen habe. „Er hat direkt geschossen, aus nächster Nähe, als ob man vor einer Tür steht und sie öffnen will. Sie haben direkt hineingeschossen.“ Die Polizei machte dazu noch keine Angaben.